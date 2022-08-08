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مسؤول أمني: انفجار النجف حدث في مصنع عبوات ناسفة 

Category: أمـن

Date: 2022-08-08T07:48:31+0000
مسؤول أمني: انفجار النجف حدث في مصنع عبوات ناسفة 

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني رفيع، اليوم الاثنين، طبيعة وسبب الانفجار الذي شهدته النجف وتسبب بقتلى وجرحى. 

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "المبنى  الذي تعرض للانفجار في النجف داخل معسكر لسرايا السلام (صقر سابقا) في وقت سابق اليوم، هو مصنع خاص للعبوات الناسفة".

وأضاف المسؤول الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن "الأجهزة الأمنية مُنعت في بداية الحادث من الدخول لحين اخلاءه من أدوات الصناعة وإزالة الآثار".

وأرجع المصدر سبب الانفجار إلى ارتفاع بدرجات الحرارة وسوء التخزين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني، إن كدس عتاد انفجر في (معسكر صقر سابقا) قرب الملعب الاولمبي بمحافظة النجف، ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين على الاقل، وأوضح أن الكدس يتبع لفصيل سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري.

من جانبه قال الإعلام العسكري للواء 301، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  "أنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الفضائية خبرا مفاده انفجار كدس عتاد في مقر لواء النجف لسرايا السلام"، موضحا أن الذي حدث هو "حريق في أحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء".

وأضاف البيان، أنه "اثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبهم في أخماد الحريق، حصل أنفجار نتيجة تسرب غاز الاوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية مما أدى حدوث أصابات".

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