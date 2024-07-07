مسؤول مفارز التفخيخ بداعش.. عمليات بغداد تطيح بـ"الفيتر"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على مسؤول مفارز تفخيخ العجلات في تنظيم داعش جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن المحمودية، واستخبارات قيادة الشرطة الاتحادية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعملية نوعية، تم إلقاء القبض على إرهابي داعشي والمكنى بـ(الفيتر)".

وبينت أنه "المسؤول عن مفارز صناعة العجلات المفخخة في تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن العملية "تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في قرية الإصلاح ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد".

وأكدت أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون.