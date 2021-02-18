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مسؤول: مخيم الهول أصبح معقلاً لتنظيم داعش ومركزاً لتهريبهم داخل العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-18T14:11:57+0000
مسؤول: مخيم الهول أصبح معقلاً لتنظيم داعش ومركزاً لتهريبهم داخل العراق

شفق نيوز/ اعتبر مسؤول محلي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، الخميس، أن مخيم الهول الواقع بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا والذي يأوي عائلات مسلحي داعش أصبح معقلاً لفعاليات التنظيم.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 70 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول، ويضم عدة آلاف من المحاربين الإرهابيين من 50 دولة تقريبًا، فضلا عن العديد من الإرهابيين من سوريا والعراق.

ويقول خديدا جوقي مدير ناحية سنوني شمالي سنجار لوكالة شفق نيوز، إن مخيم الهول أصبح ايضاً مركزاً لتهريب عناصر داعش المنتمين لخلايا نائمة إلى داخل العراق، من المناطق الحدودية المحاذية لسوريا من ربيعة وسنجار، إضافة الى تهريب الأشخاص من داخل المخيم الى مناطق سورية اخرى خاضعة لجبهة النصرة.

كما أضاف أن المخيم يضم مختطفين من الإيزيديين، داعياً لفريق دولي مدعوم من جهات عراقية لاختراق المخيم وتحرير المختطفين.

يذكر أن مخيم الهول تم بناؤه منذ ما يقرب من 30 عاما لإيواء اللاجئين العراقيين الذين فروا إلى الحدود السورية خلال حرب الخليج، وقد تم استغلال المخيم مرة أخرى كمأوى للعراقيين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 باعتباره أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة على الحدود السورية العراقية. استهدف تنظيم "داعش" منطقة الهول كونها من المناطق الحدودية التي كان يسهل اختراقها خلال سنوات توسعه.

وعلى هذا النحو، منح الموقع الاستراتيجي المنعزل للمخيم، والذي يطل من المناطق الحدودية النائية، تنظيم "داعش" مساحة جيدة لنشر الأفكار المتطرفة بين العشائر العربية القاطنة في تلك المنطقة.

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