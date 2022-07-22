مسؤول محلي يؤكد استهداف معسكر للجنود الأتراك في زليكان

شفق نيوز/ أكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين لوكالة شفق نيوز؛ ان معسكر زليكان تعرض لقصف بصاروخ واحد سقط في محيط القاعدة.

ولفت إلى عدم وقوع اصابات جراء القصف، مشيرا إلى ضبط صاروخين على منصة الإطلاق.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الجمعة، باستهداف قاعدة تركية في منطقة بعشيقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عددا من الصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تركية متمركزة في منطقة بعشيقة.

وأضاف المصدر؛ أن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط قاعدة زليكان التركية العسكرية.

وأشار المصدر إلى أنه لم تحديد حجم الأضرار وإذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأتراك.