مسؤول محلي ينحو من القتل خلال محاولته فض نزاع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، بنجاة قائممقام القضاء أثناء محاولته فض نزاع بين عمال ومسلحين عشائريين.

وفي تفاصيل الحادث، ابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 20 مسلحاً من قبيلة بني اسد قاموا بالاعتداء على العاملين في إحدى المدارس الصينية في قضاء الجبايش ومنعهم عن العمل، احتجاجا على عدم حصولهم على فرصة عمل في المشروع".

وبين المصدر، ان " قائممقام القضاء، كفاح شناوة، تدخل لفض النزاع بين الطرفين، لكن تم الاعتداء عليه وحيث أشهر المسلحون أسلحتهم باتجاهه الا ان وصول الأجهزة الامنية لمكان الحادث في الوقت المناسب حال دون ذلك حيث فر المسلحون الى جهة مجهولة".