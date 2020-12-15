سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-15T08:37:05+0000
مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

شفق نيوز/ نفى مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عودة عناصر داعش الى المناطق الحدودية بين ناحية كنعان شرقي ديالى مع بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لا وجود لاي معاقل كبيرة او خطيرة لعناصر داعش في المناطق الزراعية الحدودية بين بغداد واطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة وناحية بهرز جنوب بعقوبة وان المناطق المذكورة تشهد حوادث امنية اعتيادية تحدث في الكثير من مناطق ديالى".

غير أن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن "المناطق لا تخلو من عناصر داعش ومضافاتها المتخفية لكنها لا ترقى الى مستوى التهديد الأمني الحقيقي لشن ضربات وهجمات مؤثرة".

ودعا الشمري الى ادامة العمليات الاستباقية والنوعية لمنع عناصر داعش ومفارزه المتنقلة من التمدد نحو المناطق السكنية الامنة في الارياف.

ونقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق معلومات بعودة عناصر من داعش الى القصبات والارياف في أطراف نواحي بهرز وكنعان على خلفية الهجمات بالعبوات الناسفة وقذائف الهاونات الا ان الاجهزة الامنية نفت وجود أي اضطراب او تهديد امني في تلك المناطق.

related

العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

Date: 2020-06-02 09:11:17
العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-06-18 11:37:45
تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

Date: 2020-02-23 20:08:32
القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

Date: 2020-10-03 08:51:39
بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-08-29 07:56:00
ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

الجيش الليبي يعلن تصفية عناصر تنظيم داعش القادمين من العراق

Date: 2019-07-08 07:52:06
الجيش الليبي يعلن تصفية عناصر تنظيم داعش القادمين من العراق