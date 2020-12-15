مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

شفق نيوز/ نفى مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عودة عناصر داعش الى المناطق الحدودية بين ناحية كنعان شرقي ديالى مع بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لا وجود لاي معاقل كبيرة او خطيرة لعناصر داعش في المناطق الزراعية الحدودية بين بغداد واطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة وناحية بهرز جنوب بعقوبة وان المناطق المذكورة تشهد حوادث امنية اعتيادية تحدث في الكثير من مناطق ديالى".

غير أن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن "المناطق لا تخلو من عناصر داعش ومضافاتها المتخفية لكنها لا ترقى الى مستوى التهديد الأمني الحقيقي لشن ضربات وهجمات مؤثرة".

ودعا الشمري الى ادامة العمليات الاستباقية والنوعية لمنع عناصر داعش ومفارزه المتنقلة من التمدد نحو المناطق السكنية الامنة في الارياف.

ونقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق معلومات بعودة عناصر من داعش الى القصبات والارياف في أطراف نواحي بهرز وكنعان على خلفية الهجمات بالعبوات الناسفة وقذائف الهاونات الا ان الاجهزة الامنية نفت وجود أي اضطراب او تهديد امني في تلك المناطق.