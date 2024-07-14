مسؤول محلي في كركوك يعزو عودة نشاط داعش إلى عدم تفعيل اللواءين المشتركين

شفق نيوز/ عزا مدير ناحية "قره هنجير" في محافظة كركوك آفيستا محمد، يوم الأحد، عودة نشاط تنظيم داعش إلى وجود الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها وعدم تفعيل اللواءين المشتركين.

وقال المسؤول المحلي في تصريح للصحفيين اليوم، إن سبب الهجوم الذي حصل اليوم يعود الى الفراغ الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، مبينا أنه لم يتم التمكن لغاية الآن من تفعيل اللواءين المشتركين بين الجانبين وهذا عامل كبير في عودة نشاطات التنظيمات الارهابية.

وأشار إلى أن الإرهابيين كان لديهما مخطط لتنفيذ عمليات داخل الناحية التي تعد من المناطق الآمنة في محافظة كركوك.

أفاد جهاز الأمن الأسايش في اقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، بمقتل عنصر من تنظيم داعش واصابة آخر بجروح في اشتباك حصل معهما أثناء محاولة إلقاء القبض عليهما في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك.

وخلال الاشتباكات التي وقعت في الناحية المذكورة لقي عنصر من قوات مديرية اسايش كركوك حتفه فيما اصيب اخر بجروح، وفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن.