مسؤول محلي في الأنبار: حدود العراق مؤمنة وسوء الأحوال الجوية يدفع بالقوات لتعزيز استعداداتها

شفق نيوز / كشف مسؤول محلي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، عن تعزيز القوات الأمنية استعداداتها لمنع محاولات التسلل عبر الحدود العراقية السورية خاصة مع سوء الأحوال الجوية، وفيما لفت الى تأمين المناطق الحدودية وعدم السماح بأي "خرق" أمني، أكد استخدام كاميرات حرارية على طول الشريط الحدودي لمنع محاولات التسلل.

وقال قائممقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا، أحمد المحلاوي، لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية المرابطة على الحدود العراقية السورية تعمل على تعزيز الامن ومنع محاولات التسلل، خاصة بالتزامن مع سوء الانواء الجوية التي يمر بها البلاد مؤخراً".

وأضاف المحلاوي أن "الشريط الحدودي ضمن الحدود الإدارية لقضاءي القائم والرمانة، تم تأمينه شكل كبير، والقوات المنتشرة هناك، متهيئة للتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن، كما أنها تأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، لعدم السماح بحدوث أي خرق أمني ممكن".

وبيّن قائممقام القائم أن "انتشار الكاميرات الحرارية على طول الشريط الحدودي، والتي لا تتأثر بالأنواء الجوية، فضلاً عن تعزيز السواتر الأمنية والموانع السلكية لعرقلة أي محاولة تسلل تتسبب بخرق أمني، بالإضافة إلى الأسلاك الشائكة والسواتر الترابية والابراج الكونكريتية العملاقة"، مبيناً انه "لا توجد أي مخاوف من حدوث خروقات أمنية أو عمليات تسلل ضمن حدودنا الادارية".

وأوضح المحلاوي أن "الوضع الأمني في القائم ومحيطها مستتب للغاية، وذلك يعود لجهود القوات الامنية المنتشرة بمداخل المدن ومحيطها".

وكان مسؤول أمني في قيادة عمليات الأنبار غربي العراق افاد، في 28 نيسان 2022، بدخول قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية والامنية الأخرى حالة تأهب، بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت مدن المحافظة، وذلك تحسباً من هجمات لداعش.

ويستغل التنظيم الظروف المناخية الصعبة في المدن والمحافظات التي يتواجد بها عناصره لشن هجمات خاطفة على القوات الأمنية خصوصاً في المناطق المفتوحة والصحراوية التي تشهد موجات غبار واتربة كثيفة تمنع الرؤية بشكل واضح.