مسؤول: قصف الحدود استهدف فصيلاً عراقياً وأنباء عن وقوع إصابات

شفق نيوز/ افاد مسؤول أمني عراقي، فجر الأحد، إن قصفاً جوياً استهدف تواجداً لكتائب سيد الشهداء على الحدود بين العراق وسوريا.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية المتوفرة وقوع إصابات نتيجة القصف الذي يرجع أنه عبر طيران مسير اسرائيلي.

وكان المرصد السوري، افاد بوقوع انفجارات استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مقربة من إيران، في البو كمال ودير الزور على الحدود العراقية.

وقال المرصد: إن جهة الاستهداف او المستهدفة لم تعرف على الفور، أو حجم الخسائر، لكنه لفت إلى أن الاستهداف تم عبر ضربات جوية.