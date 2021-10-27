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مسؤول عسكري يعلن صد هجوم لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T20:58:08+0000
مسؤول عسكري يعلن صد هجوم لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، يوم الأربعاء، صد هجوم لتنظيم داعش في المحافظة.

وقال الفريجي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجيش تتمكن من صد هجوم ارهابي في قاطع قوات المشاة ٤٥ وتوقع خسائر كبيرة بالدواعش.

وأضاف أن "أمن المواطن الكركوكي خط أحمر، وجميع الاجهزة الامنية بدون استثناء هي لخدمة اهل كركوك".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بسقوط جندي عراقي ضحية إثر استهدافه بسلاح قناص من قبل تنظيم داعش، في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "جندياً تابعاً للواء 45 جيش عراقي، سقط ضحية نتيجة استهدافه بسلاح قناص من عناصر داعش ضمن قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

وشهدت ديالى أمس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

كما وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، تعرض شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي، على طريق الصينية – حديثة، أدى إلى سقوط ضحيتين من الجيش وإصابة آخرين.

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