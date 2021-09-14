مسؤول عراقي يحدد موقع الضربات الجوية على حدود سوريا

شفق نيوز/ حدد مسؤول في محافظة الأنبار غربي العراق يوم الثلاثاء، مواقع القصف الذي استهدفته طائرات مسيرة لم تعرف هويتها لحد الآن.

وقال أحمد المحلاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "طائرات مسيرة استهدف القوات المتواجدة في الجانب السوري، ولم تتسبب بأي ضرر في الجانب العراقي".

واما مدير شرطة قضاء القائم، محمد صالح، فيقول "لم تتسبب الطائرات المسيرة التي استهدفت القوات المتواجدة في الجانب السوري، أي ضرر في الجانب العراقي".

وأكد أنه "تم التواصل مع كافة القطاعات الأمنية المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا، وتم التأكد من عدم حدوث أي ضرر في الجانب العراقي".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، باستهداف قوات الحشد الشعبي بضربات جوية مجهولة المصدر على حدود العراق وسوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربع ضربات جوية مجهولة المصدر، استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا في منطقة القائم بالأنبار التي يقابلها البوكمال من الجانب السوري".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير 3 عجلات للحشد الشعبي دون خسائر بشرية، وفق معلومات أولية.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في المنطقة الحدودية بمحافظة الأنبار، وفي الجانب الآخر من الحدود تنتشر فصائل شيعية موالية لإيران، وسبق للطائرات الأمريكية إن قصفت قوات الحشد في تلك المناطق على حدود البلدين.