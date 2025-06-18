مسؤول عراقي عن أنباء فتح الملاجئ: لا صحة لما يُتداول

شفق نيوز/ نفى مسؤول أمني، فجر الخميس، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيه من وزارة الداخلية إلى مديرية الدفاع المدني بفتح وتهيئة الملاجئ تحسباً لأي طارئ.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "ما نُشر عبر بعض المنصات الإلكترونية حول وجود تعليمات من الداخلية لفتح الملاجئ لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي توجيه رسمي بهذا الخصوص حتى الآن".

ويأتي ذلك وسط أجواء إقليمية مشحونة بالتوتر، مع تصاعد حدة الهجمات الصاروخية المتبادلة بين اسرائيل وإيران، وتهديد طهران باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.