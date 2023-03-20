مسؤول "ديوان تعليم داعش" بقبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، الإطاحة بـ"مسؤول ديوان التعليم" لدى تنظيم "داعش" في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال عملية استخبارية تمثلت بمتابعة أمنية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الاطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الارهابية والمطلوب قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واوضحت ان "الإرهابي كان يعمل لدى داعش بصفة ما يسمى مسؤول ديوان التعليم بمحافظة نينوى"، موضحة ان "العملية جرت في قضاء الفلوجة بالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن الأنبار التابعة إلى المديرية ذاتها وفوج طوارئ الانبار السادس عشر".

وأشارت الخلية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي تمهيدا لإحالته إلى القضاء".