مسؤول حكومي: 60% من مناطق بيجي مليئة بالألغام ومخلفات داعش

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الجمعة، من مخاطر الالغام والمخلفات الحربية المنتشرة في مناطق بيجي منذ اكثر من 6 سنوات والتي لم ترفع أو تعالج حتى الان.

وقال قائممقام قضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد محمود الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "نحو 60% من مناطق بيجي المحررة من داعش منذ عام 2016 لازالت تعج بالغام والمخلفات الحربية التي تركها تنظيم داعش وهي قنابل موت موقوتة بين الحين والآخر لحصد أرواح المدنيين الأبرياء".

وحمل الجبوري الحكومة ووزارة البيئة تلكؤ ملف الالغام والمخلفات الحربية في بيجي رغم مخاطره وتهديدات الجسيمة على حياة المواطنين والحوادث المميتة التي خلفها، معتبرا ملف الالغام مهملا من قبل الحكومة لعدم وجود الجدية الحقيقية في حسمه.

وأشار الى أن "رفع ومعالجة الالغام يتطلب جهود وامكانات كبيرة من الحكومة والمنظمات الدولية رغم التعاقد مع شركة بريطانيا لرفع الالغام في بيجي الا ان اعمال الشركة بطيئة جدا ولم تحقق نتائج ملموسة منذ سنوات عدة".

ولفت الجبوري؛ إلى أن "التوجهات الحكومية نحو ملف الألغام ضعيفة جدا مقارنة بحجم المخاطر والتهديدات التي تحيط بسكان قضاء بيجي والمناطق التابعة له" داعيا الى "تدخل دولي لانقاذ اهالي بيجي من موت قائم".

ويقع قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكانه نحو 175 ألف نسمة، وسقط بيد عصابات داعش الإرهابية عام 2014 قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.