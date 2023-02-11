مسؤول حكومي يكشف تفاصيل الإنتشار الأمني الجديد بمنطقة متنازع عليها

شفق نيوز/ كشف قائممقام طوزخرماتو حسن زين العابدين، يوم السبت، تفاصيل خطة التطعيم الأمني في القضاء بين قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية.

وقال زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان فوجا من الشرطة الاتحادية دخل طوزخرماتو، وتولى مهمة الانتشار في 4 نقاط تفتيش خارجية في محيط القضاء ومناطقه فيما لازال لواء الرد السريع في طوزخورماتو يمسك بالملف الأمني الداخلي في الطوز حسب الاتفاقات والاستراتيجيات الامنية من القيادات العليا المسؤولة.

وعن شكاوى اهالي طوزخرماتو بعدم السماح بدخول المحاصيل الزراعية الى الطوز وافراغ ساحة توزيع المحاصيل"علوة الطوز" اوضح زين العابدين، أن قوات الشرطة الاتحادية تتبع اجراءات امنية ومحكمة ومازالت غير ملمة بالتفاصيل الأمنية للطوز، وأن إجراءاتها لحماية المدينة من أي تهديدات.

واضاف أن هناك تفاهمات مع الشرطة الاتحادية لإنهاء أزمة المحاصيل الزراعية بالتنسيق مع ادارة المحافظة والموضوع سيحل قريبا.

وكانت مصادر مسؤولة في طوز خرماتو قد أعلنت في وقت سابق عن خطة "التطعيم الأمني" بين الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز الأمن الاجتماعي والانفتاح الأمني على الشرائح والطبقات المدنية وتعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية.

و"الرد السريع" قوات عراقية تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، تم نشرها في طوزخورماتو مطلع العام 2018، لفرض القانون عقب أحداث 16 أكتوبر العام 2017 التي تسببت بنزوح آلاف المواطنين الكورد الذين كانوا غير قادرين على العودة بحجة عدم استتباب الوضع الأمني.

ويقع قضاء طوزخورماتو وهو من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد شمال شرق العراق، ويتبع إداريًا إلى محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية العام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك إلا أنه بسبب سياسات التعريب لحزب البعث المنحل تم اقتطاعها والحاقها بصلاح الدين.