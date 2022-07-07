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مسؤول حكومي يتعرض للضرب وتحطيم سيارته وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T05:24:39+0000
مسؤول حكومي يتعرض للضرب وتحطيم سيارته وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض مسؤول حكومي بوزارة البيئة العراقية الى الضرب من قبل مجهولين وسط بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أشخاصاً مجهولين اعتدوا، ليلة أمس، بالضرب على مدير إعلام وزارة البيئة امير علي الحسون وحطموا زجاج عجلته، أثناء تواجده قرب وزارة الإسكان ضمن منطقة الصالحية، وسط بغداد، مبينا ان المعتدين لاذوا بالفرار.

وبحسب المصدر، لم تعرف اسباب الحادث إن كانت "عداوات شخصية او محاولة سرقة"، مشيرا الى نقل الحسون لمستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث.

من جانبه كتب الحسون عبر حسابه على موقع فيسبوك، "نحمد الله تعالى الذي نجاني من محاولة اغتيال غادرة .. نشكر القوات الامنية في الصالحية التي تعاملت مع الحادث الجبان بمهنيه عالية".

 

 

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