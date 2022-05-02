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مسؤول حكومي: هجوم "البو طراز" خارج حدود ديالى وداعش استغل العاصفة

Category: أمـن

Date: 2022-05-02T11:10:55+0000
مسؤول حكومي: هجوم "البو طراز" خارج حدود ديالى وداعش استغل العاصفة

شفق نيوز/ اكد مدير ناحية العظيم شمالي ديالى عبد الجبار احمد العبيدي ان الهجوم الذي استهدف قرية "البو طراز" وقع ضمن حدود صلاح الدين وخارج حدود ديالى مشيرا الى احباط هجومين على حدود العظيم خلال 48 ساعة.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف اسرا عائدة في قرية "البو طراز" وقع في قاطع الميتة ضمن حدود صلاح الدين والقريب على حدود العظيم مستغلا العواصف الترابية والشواغر الأمنية الخالية من القطعات باستثناء فوج واحد تابع لعمليات صلاح الدين .

واشار العبيدي الى ان قوات الامن أحبطت هجومين لدعش خلال 48 ساعة أحدهما على حدود الميتة – العظيم والثاني استهدف معبر (الهيتاوين) على نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين.

ولفت العبيدي الى ان التحصينات الأمنية على حدود العظيم – صلاح الدين جيدة وان الهجمات والتعرضات واردة بسبب المساحات الشاسعة والفراغات الأمنية ضمن قاطع صلاح الدين .

الى ذلك كشف شهود عيان في قرية "البو طراز" التي تعرضت لهجوم إرهابي ان عناصر داعش استغلت العاصفة الترابية وانعدام الرؤية لتنفيذ الهجوم مبينين ان حدود الرؤيا لا تتجاوز 10 امتار

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والشاغرة امنيا أخطر وأصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين

وشن عناصر داعش ليلة امس الاحد ثلاث هجمات، اثنتان منها ضمن اطراف ناحية العظيم وخلفا ضحية وجريحين من المدنيين وتدمير كاميرا حرارية لنقطة امنية فيما هاجم نقطة امنية تابعة للواء المغاوير الثاني من عمليات ديالى جنوبي ناحية كنعان 25 كم جنوب شرق بعقوبة وخلف الهجوم ضحية من الجيش.

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