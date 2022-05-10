مسؤول حكومي: لا انسحاب للـ"قوة الضاربة" من طوز خرماتو

شفق نيوز/ نفى قائممقام قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين حسن زين العابدين أنبياء انسحاب لواء الرد السريع من مناطق القضاء، مبينا ان القيادات الامنية استبدلت اللواء بأخر من الرد السريع لأغراض "تدريبية" و"تعبوية".

وقال زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان السلطات الامنية استبدلت فوجين من لواء الرد السريع المرابط في مناطق طوزخورماتو بفوجين آخرين لأغراض التدريبات والتعبئة العسكرية وما تطلبه الخطط الامنية القادمة.

واعتبر زين العابدين قوات الرد السريع بأنها القوة الضاربة لبسط الامن والاستقرار ومواجهة أي تهديدات امنية ونجحت بتحقيق نجاحات امنية كبيرة وبسط الامن والاستقرار في عموم مناطق القضاء.

ووصف قائممقام طوزخورماتو انباء انسحاب الرد السريع بانها اشاعات عارية عن الصحة او أسيء فهمها وتفسيرها من قبل البعض مؤكدا ان القضاء بعيد عن التهديدات الارهابية وان قوات الامن بمختلف صنوفها صاحبة المبادرة والمباغتة لاي بؤرة ارهابية،بحسب قوله.

ونشرت قوات الرد السريع أربعة أفواج في قضاء طوزخورماتو بعد احداث اكتوبر 2017، انسحب فوجان منها عام 2018 فيما برابط فوجين حاليا في مناطق القضاء.

ويقع قضاء طوزخورماتو شمال شرق العراق تتبع إداريًا محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك، ويبلغ سكانه نحو 119000 نسمة، يسكنه الكورد والتركمان وأقلية عربية، وهو من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.