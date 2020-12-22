مسؤول امني عراقي رفيع يصل الى اربيل

شفق نيوز/ وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي صباح اليوم الثلاثاء الى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المكتب الاعلامي للجهاز في بيان مقتضب ان الزيارة تأتي "لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام الامني المشترك ،و تعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل".

والتقى الاسدي فور وصوله الى اربيل وزير الداخلية في الاقليم ريبر احمد.

وتعمل كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على افتتاح مراكز امنية للتنسيق المشترك في المناطق المتنازع عليها للتصدي الى تحركات، ونشاطات تنظيم داعش التي تصاعدت في الاوانة الاخيرة بعد انسحاب قوات البيشمركة والاسايش من تلك المناطق في العام 2017 بعد استفتاء الاستقلال.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.