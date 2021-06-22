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مسؤول الصحوات جنوبي بغداد ينجو من محاولة اغتيال

Category: أمـن

Date: 2021-06-22T11:48:21+0000
مسؤول الصحوات جنوبي بغداد ينجو من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتعرض مسؤول الصحوات في مناطق عرب جبور والبوعيثة جنوبي العاصمة بغداد لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن  "ابن الشيخ شفيق معجون الجبوري ( كمال شفيق المعجون) أحد أبرز مشايخ مناطق جنوب بغداد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل مجاميع ارهابية مسلحة  في ساعة متاخرة من ليلة امس في منطقة البيجية جنوبي بغداد ألحقت به إصابات خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات.

ويُعد "الشيخ كمال" واحدا من أبرز القادة القبليين السنة المناهضين لتنظيم داعش حيث خاض ضد التنظيم المتشدد معارك عديدة أبان اجتياحه مناطق تقدر بثلثي مساحة العراق أواسط العام 2014.

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