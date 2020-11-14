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مسؤول استخباري: الإيقاع بـ6 داعشيين والاستيلاء على مخبأ مليء بالأسلحة في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-14T15:07:43+0000
مسؤول استخباري: الإيقاع بـ6 داعشيين والاستيلاء على مخبأ مليء بالأسلحة في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول استخباري، يوم السبت، عن الايقاع بـ6 من عناصر تنظيم داعش في ما يسميه التنظيم الارهابي بـ"قاطع سامراء". مشيرا إلى تمكن قوة عراقية مشتركة، من الاستيلاء على أربع عبوات ناسفة مزدوجة وخزان وقود سعة 20 لتر معبأة بمادة الـC4  بالإضافة إلى سبطانة أحادية  14/5 وأسلحة أخرى، في مخبأ بقضاء الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقال مسؤول في إعلام الاستخبارات العسكرية في الأنبار لوكالة شفق نيوز؛ إن "قيادة عمليات الأنبار تمكنت من الوصول إلى العديد من مخابئ ومخازن أسلحة تنظيم داعش في قواطع العمليات، وذلك بناءاً على توجيهات الجهات العليا وبالتعاون مع المواطنين".

وأضاف المسؤول الأمني؛ أن "عمليات الأنبار وبشكل يومي يتمكنون من الوصول لأماكن صناعة الأسلحة التابعة لداعش، إذ تم مؤخراً إلقاء القبض على مسؤول التفخيخ ومسؤول الأسلحة والعتاد في تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "آخر العمليات تم خلالها إلقاء القبض على ستة من عناصر التنظيم في ما يسمى بقاطع سامراء".

وتأتي هذه العملية ضمن العمليات العسكرية المشتركة لليوم الخامس على التوالي، والتي تهدف لتطهير مدن وصحراء المناطق الغربية من بقايا فلول داعش.

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