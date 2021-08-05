مسؤولون يحذرون من "عقل تدميري" يهدد أمن وإقتصاد محافظة عراقية

شفق نيوز/ حذر مسؤولون اليوم الخميس من خطر ما اسموه"العقل التدميري " الذي يهدد صلاح الدين أمنياً واقتصادياً على خلفية الهجمات المباغتة التي استهدفت اهدافاً أمنية في المحافظة.

وقال نائب محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب لوكالة شفق نيوز، إن الهجمات المباغتة التي طالت المدنيين في المحافظة يقف وراءها "عقل تدميري" يحاول منع خروجها من آثار الحرب وإضعاف قوة هذا المحافظة، ودورها في التصدي للعمليات الارهابية ومنع تكرار سيناريو العصابات الارهابية مجدداً.

وشدَّد الهلوب على ضرورة تضافر جهود الجميع بما فيهم القوات الامنية بصنوفها كافة والاهالي والعمل الاستخباري لمواجهة خطر هذا العقل التدميري الذي لا يقف تهديده عند استقرار هذا المنطقة، بل يتعداه الى مناطق عديدة .

بدوره لم يستبعد عضو الامن والدفاع النيابية عباس سروط وجود جنبة سياسية في الهجمات التي تستهدف المدنيين في صلاح الدين وفي مناطق آمنة لا يتواجد فيها عناصر داعش.

ورجح سروط في حديثه لوكالة شفق نيوز، وجود دوافع وأهداف سياسية وراء الهجمات التي طالت اهدافاً مدنية في صلاح الدين تزامنا مع قرب الانتخابات والصراعات السياسية المتجذرة في المحافظة.

واكد ان جميع الهجمات الارهابية المنظمة الاخيرة في صلاح الدين مازالت مجهولة الفاعل كونها طالت مناطق وقف بوجه الارهاب وتصدت لداعش في اوجه قوته خلال الأعوام الماضية ومنعته من اجتياح تلك المناطق وخاصة قضاء الضلوعية الأمن.

وتساءل سروط عن الجهات والدوافع وراء الهجمات المباغتة في المناطق الامنة ومن هي الجهات المستفيدة منها؟

وتعرضت صلاح الدين خلال الايام الماضية الى عدة هجمات طالت اهداف وتجمعات مدنية تسببت بسقوط عشرات الضحايا والمصابين.