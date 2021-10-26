مسؤولون أميركيون: مسيّرات إيرانية وراء الهجوم على قاعدة التنف

شفق نيوز/ قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة ترجح أن إيران قامت بتزويد المعدات والحث على الهجوم الذي استهدف قاعدة قوات "التحالف الدولي" في التنف بسوريا، الأسبوع الماضي.

وأكد المسؤولون الذين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس أن الهجوم نفذته "طائرات إيرانية" لكنها "لم تنطلق من إيران"، مشيرين إلى أن طهران "سهلت" تنفيذ الهجوم.

ورجحوا أن "خمس طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ضربت الجانب الذي يحوي قوات أميركية ومقاتلين من المعارضة السورية في قاعدة تنف العسكرية.

وليل الأربعاء الخميس، تعرضت قاعدة التنف في سوريا، التي تضم قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، لهجوم عبر "طائرات مسيرة".

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، في حين أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عدم وجود خسائر بشرية ضمن القوات الأميركية.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية، والمتمثلة بقوات "جيش مغاوير الثورة"، وتقع في محافظة حمص، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.