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مسؤولون أمريكيون: استهداف فصائل إيران رد فعل صغير للغاية على قصف اربيل

Category: أمـن

Date: 2021-02-26T04:51:52+0000
مسؤولون أمريكيون: استهداف فصائل إيران رد فعل صغير للغاية على قصف اربيل

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الضربات الأخيرة التي استهدفت فصائل شيعية على الحدود السورية، هي رد فعل "صغير للغاية"، على القصف الأخير الذي استهدف اربيل.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، ماحدث تمثل في "إلقاء قنبلة واحدة على مجموعة صغيرة من المباني على الحدود السورية العراقية تستخدم لعبور مقاتلي الميليشيات والأسلحة داخل البلاد وخارجها".

وقالت الصحيفة إن الضربات وجهت في سوريا "لتفادي رد فعل دبلوماسي من قبل الحكومة العراقية".

وبحسب المسؤولين، عرض البنتاغون عدة مجموعات أكبر من الأهداف لكن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "أصغر" هذه الأهداف.

وقالت نيويورك تايمز: "اتخذت الإدارة ردا مدروسا على الهجوم الصاروخي في أربيل".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 مسلحا مواليا لإيران قتلوا في هذه الغارات.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، أن الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

 

 

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