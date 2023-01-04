ثلاثة مسؤولين في داعش بقبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على ما يسمى "مسؤولة الحسبة" بتنظيم داعش.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب، أسفر عن إلقاء القبض على إحدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) والتي عملت ما يسمى مسوؤلة الحسبة في عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة وقد تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

في السياق، القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على مسؤولين في تنظيم داعش.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز مكافحة الارهاب بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية ومديرية اسايش السليمانية القى القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الارهابية وهما الارهابي (ص ع ح) المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة، و(ع ع ح) المرعاوي المكنى (ابو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".