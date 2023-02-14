مسؤولان: داعش يحتمي بالعبوات لحماية أوكاره في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤولان محليان في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" يحتمي بالعبوات الناسفة لحماية أوكاره في المناطق الساخنة وتعطيل عمليات الملاحقة الأمنية داخل المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه، (شمال شرقي ديالى)، وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش تلجأ مع كل عملية امنية لزرع العبوات أمام مسار القوات الأمنية في المثلث الممتد بين قاطع نارين التابع لـ قره تبه وأطراف ناحية جلولاء وحدود بحيرة حمرين".

واضاف ان "مفارز داعش في المثلث الساخن تتحصن بالعبوات لتعطيل الملاحقة الأمنية ومنع وصول قوات الأمن إلى اوكارها"، مشيراً إلى أن "الكثير من العمليات تخللتها حوادث انفجار عبوات ناسفة أوقعت ضحايا ومصابين".

من جانبه، أكد مدير ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة)، احمد ثامر الزركوشي لوكالة شفق نيوز، أن "حدود الناحية مع بحيرة حمرين مؤمنة"، لافتا إلى أن "جميع العبوات ان وجدت من مخلفات السنوات الماضية".

وبين الزركوشي ان "مناطق تواجد بؤر داعش تقع خارج حدود بحيرة حمرين ضمن قواطع الناحية"، مشيرا إلى أن "بؤر الإرهاب في الحدود الشمالية الشرقية البعيدة عن السعدية".

وتشهد مناطق محيط بحيرة حمرين حوادث انفجار مستمرة للعبوات الناسفة والتي تستهدف الدوريات والقطعات الأمنية.