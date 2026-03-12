مسيّرتان مفخختان تستهدفان مقراً للجيش العراقي في نينوى

قوة من الجيش العراقي في مخمور/ ارشيف

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن طائرتين مسيّرتين مفخختين انفجرتا مستهدفتين مقراً عسكرياً تابعاً للجيش العراقي في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الطائرتين استهدفتا مقر تشكيلات كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 14 في القضاء، ما أدى إلى وقوع أضرار في موقع الاستهداف.

وأضاف أن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع، فيما لم تتضح حتى الآن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن التفجيرين.