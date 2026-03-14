مسيّرتان تستهدفان مقرين للحشد الشعبي شرق صلاح الدين (تحديث)

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم السبت، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى استهداف بطائرة مسيّرة في قاطع طوز خورماتو شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة أحد المنتسبين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مقر الفوج الأول للواء 52 في الحشد الشعبي ضمن قاطع امرلي وطوز خورماتو شرق صلاح الدين تعرض لاستهداف بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الحشد الشعبي بجروح.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً في محيط المقر، فيما تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأوضح أن مسيرة ثانية استهدفت معسكراً للحشد الشعبي يسمى "معكسر برواجلي".

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الاستهداف والجهة التي تقف وراء إطلاق الطائرة المسيّرة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.