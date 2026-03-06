مسيّرة تستهدف مبنى "الشحن الجوي" في مطار البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة "مجهولة" استهدفت مطار البصرة الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة استهدفت مبنى الشحن الجوي داخل المطار في البصرة، جنوبي العراق.

وأضاف أن المسيّرة سقطت في منطقة مفتوحة داخل محيط المطار قرب مبنى الشحن الجوي، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وقبل قليل، تعرّض موقع شركة "بيكرز" النفطية الأجنبية في منطقة البرجسية غربي محافظة البصرة للاستهداف، وفقاً لمصدر أمني.