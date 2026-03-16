مسيرتان تستهدفان حقل مجنون النفطي جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بتعرض حقل مجنون النفطي في المحافظة لقصف بطائرتين مسيرتين، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى الطائرتين استهدفت برج الاتصالات في حقل مجنون، والثانية ضربت مكتب شركة KBR الأميركية".

ولفت إلى أن "الحقل خالٍ من العاملين الأجانب الذين غادروه مع بدء التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وحالياً يتواجد فيه العمال العراقيين فقط".

وأكد المصدر أن "القصف لم يسفر عن أية إصابات بشرية"، مضيفاً أن "الحقل فيه ستة رادارات تُستخدم للأغراض المدنية".

يشار إلى أن حقل مجنون النفطي يتعرض منذ عدة أيام لقصف شبه يومي بطائرات مسيرة.