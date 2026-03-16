"مسيرة مفخخة" تستهدف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين تعرّضت لهجوم باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة لم تنفجر عند سقوطها على الفور، مضيفاً أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقق من مكان سقوطها وتأمين المنطقة، مع فرض طوق أمني حول موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية لتحديد مسار الطائرة المسيّرة ومن يقف وراء إطلاقها، مع تقييم أي تأثير محتمل على عمليات القاعدة الجوية، مؤكداً أن الوضع الأمني تحت السيطرة ولم يسجل أي تهديد مباشر للمنشآت أو الأفراد حتى اللحظة.