مسيرة جديدة تسقط قرب مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة جديدة في محيط مقر الدعم اللوجستي داخل مطار بغداد الدولي، دون تحقيق هدفها أو تسجيل إصابات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسيرة جديدة استهدفت محيط مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد وسقطت دون تحقيق هدفها"، مبيناً أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة استهدافات متكررة تطال مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، بدأت منذ الأسبوع الأول لاندلاع التصعيد العسكري بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بسقوط طائرة مسيّرة في محيط مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.