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مسيرة تقصف صهاريج نفط على الحدود العراقية السورية.. صور وفيديو 

Category: أمـن

Date: 2022-11-09T04:52:20+0000
مسيرة تقصف صهاريج نفط على الحدود العراقية السورية.. صور وفيديو 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن طائرة مسيرة استهدفت صهاريج محملة بالوقود على الحدود العراقية - السورية.   

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن 23 صهريج وقود كانت بصدد الخروج من منفذ القائم إلى الجانب السوري، موضحاً أنه حال خروج اثنين من تلك الصهاريج من المنفذ ودخولها سوريا بأتجاه البوكمال، تم استهداف الصهاريج من قبل طائرة مسيرة واحراقهما في ساحة المنفذ السوري، مبينا أن 21 صهريجاً تم التحفظ عليهن داخل المنفذ العراقي. 

وتشير مصادر أمنية اخرى إلى أن حوالي 20 شخصا قتلوا بالقصف بينهم عناصر من حرس الحدود العراقي.

وتفيد معلومات متداولة  بأن تلك الصهاريج تنقل وقود مساعدات نفطية من ايران الى لبنان عبرت العراق بشكل رسمي، عند الشريط الحدودي العراقي السوري .

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