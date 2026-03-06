مسيرة تستهدف شركة توتال الفرنسية بحقل نفطي في البصرة (تحديث)

شفق نيوز- البصرة

استهدفت طائرة مسيرة، ليل الجمعة -السبت، شركة توتال الفرنسية في حقل نفطي بالبصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة استهدفت مقر الشركة العاملة في حقل ارطاوي بالرميلة الشمالية في البصرة".

واستهداف شركة أميركية في محافظة البصرة، من قبل طائرتين مسيرتين، قبل قليل، وهي شركة هاليبرتون الأميركية العاملة بمجال النفط، في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة.

ولفت المصدر إلى أن "عمليات البصرة تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل وصولها إلى الهدف".

يأتي هذا الاستهداف في وقت هددت فيه تنسيقية الفصائل العراقية، مساء اليوم الجمعة، بأن أي استهداف لضاحية بيروت الجنوبية، سيدفعها لضرب السفارات والشركات الأميركية في العراق والمنطقة.

كما أن الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار، كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.