مسيرة تركية تستهدف عجلة لقوات "حماية سنجار" في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة تابعة لقوات "حماية سنجار" في جبل سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسيرة التركية قصفت عجلة تابعة لقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا يستقلان العجلة".

وأشار إلى أنه "لم يتم التعرف على هوية الضحيتين بسبب شدة الحروق جراء الانفجار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني من بينهم قيادي، في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة مساء أمس.

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الضربة الجوية استهدفت مركبة تابعة للحزب في قرية "كليل" التابعة لناحية "جمانكي" في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.