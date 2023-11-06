مسيرات تستهدف "الأسد" و"التنف" الأمريكيتين

شفق نيوز/ استهدف طائرات مسيرة، فجر اليوم الاثنين، قاعدتين عسكريتين أمريكيتين هما "الاسد" غربي العراق، و"التنف" على الحدود السورية العراقية الاردنية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد العسكرية في الانبار، مبينا أن الاولى كانت ليلة أمس والثانية فجر اليوم.

وأوضح أن القوات العسكرية أسقطت كلتا الطائرتين.

وأضاف، أن طائرة مسيرة ثالثة استهدفت محيط قاعدة التنف العسكرية داخل العمق السوري وتم إسقاطها أيضا، وفقاً له.

ويأتي هذا بالتزامن مع جولة اقليمية بدأها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، فجر اليوم، من العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب متحدث باسم الحكومة العراقية، فإن هدف الجولة الإقليمية "التفاهم المشترك لإيقاف العدوان على غزة ووقف توسعة الحرب واحتوائها وعدم انتشارها، وتنشيط طروحات الهدنة العاجلة".

وحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال زيارة خاطفة اجراها امس الى بغداد، السوداني على الالتزام بحماية منشآت تستضيف أمريكيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

كما حذر بلينكن "الميليشيات الموالية لإيران" من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الامريكية، مؤكدا في ذات الوقت استمرار واشنطن "بالتعاون الأمني والسياسي مع العراق".

وفي وقت سابق السبت، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".