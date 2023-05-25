أمسية مضطربة.. اشتباكات تطيح بتجار مخدرات وحملة على "المولوية"، وهذا ما حدث لـ"ماجد سليم"

شفق نيوز/ ألقى عناصر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مساء الخميس، القبض على ثلاثة مطلوبين بعد اصابة اثنين منهم في محافظة المثنى وتفكيك شبكتهم الخاصة بتجارة المخدرات.

وذكر بيان للوكالة، إنها اشتبكت مع المطلوبين الذين استخدموا اسلحة مختلفة وقنابل يدوية، كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهم، كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة.

وفي العاصمة بغداد، تحديداً في مدينة الصدر، رصدت قوة أمنية شخصين يقودان دراجة نارية ويقومان برمي منشورات تابعة لما يعرف بالحركة المولوية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه يتم تعقب الدراجة من خلال النداءات ونصب السيطرات المفاجئة ضمن مقتربات المكان لأغراض القبض عليهما.

وفي بغداد ايضاً، قال المصدر الأمني إن مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم داعش قتلت شخصاً ضمن منطقة تل طاسة في قضاء الطارمية، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وعلى صعيد آخر، لفت المصدر إلى ورود معلومات من قبل الإعلامي (ماجد سليم) بتعرض عجلته المركونة امام داره الى اطلاق عيارات نارية ضمن منطقة المنصور.

وأضاف أنه تم التوجه الى مكان الحادث حسب الاخبار وعند الرجوع الى كاميرات المراقبة وجمع المعلومات تبين اصابة العجلة برصاصة طائشة دون حادث يذكر.