أمسية صاخبة.. ثلاثة أشخاص ينهون حياتهم ببغداد وتحويلة ديالى تبتلع طفلاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بغرق طفل في نهر ديالى بأطراف قضاء الخالص شمال شرقي المحافظة، في وقت سجلت فيه بغداد ثلاث حالات انتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات غرق في جدول اروائي في منطقة التحويلة بأطراف قضاء الخالص 20 كم شمال شرق بعقوبة.

وتشهد ديالى خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وعلى صعيد آخر، أقبل شاب له من العمر 32 عاماً على الانتحار داخل محل لبيع المواد الاحتياطية بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة فضوة عرب وسط بغداد.

كما اقدمت فتاة 17 عاماً على انهاء حياتها بأسلوب الشنق بواسطة شال داخل منزلها ضمن قطاع 71 في مدينة الصدر، أقبل رجل على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حالات الانتحار الثلاث لم تعرف أسبابها بعد.

وإلى الجنوب العراقي، وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتاة طالبة دون العشرين عاماً حاولت الانتحار حرقاً بواسطة مادة النفط الأبيض داخل منزلها بقضاء النصر شمالي المحافظة"، لافتا إلى ان "محاولتها باءت بالفشل رغم اصابتها بحروق جسيمة، بسبب تمكن ذويها من انقاذها ونقلها للمشفى لتلقي العلاج اللازم".