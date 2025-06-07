أمسية ساخنة في العيد.. إصابات وقنابل وسط نزاع دامٍ على امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، بإصابة شخصين بإطلاق النار عليهما من قبل منتسب أمني إثر مشاجرة بينهم، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اعتقال متهم اعتدى على مواطنين ورمى قنبلتين "رمانات" على دار أقربائه في قضاء العلم.

وعن حادث محافظة البصرة، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"إصابة شخصين بإطلاق نار من قبل منتسب في شعبة مكافحة إجرام الزبير، ومن ثم الهروب الى جهة مجهولة"، مبيناً أن المشاجرة تعود إلى "خلاف شخصي بينهم".

وفي البصرة ايضاً وقع نزاع عشائري بين طرفين في قضاء الزبير أدى لاصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن سبب اندلاع النزاع هو خلاف على (امرأة)، مبينا ان الجاني هو عنصر في الشرطة المحلية بالمحافظة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وفي صلاح الدين، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "القبض على متهم قام بحمل السلاح والاعتداء على المواطنين المارة في الشارع الرئيسي بقضاء العلم، عندما كان بحالة سكر شديدة، ورمي (رمانات عدد 2) على أحد دور المواطنين، من أقربائه، الا انها لم تنفجر في منطقة الحي العسكري بالقضاء المذكور".