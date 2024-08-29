أمسية دامية لثلاث نساء في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ثلاث نساء بحوادث منفصلة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد عام 2000 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة مدنية على الخط السريع المقابل لحي المهندسين في قضاء أبو غريب.

وأضاف المصدر أن السائق المتسبب في الحادث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي حادث منفصل، أصيبت امرأة أخرى من مواليد عام 2001 جراء تعرضها لإطلاق نار داخل منطقة قرية الذهب الأبيض في قضاء أبو غريب.

وعلى صعيد مواز، قال المصدر، إن القوات الأمنية ألقت القبض على ستة أشخاص تسببوا في مشاجرة بسبب اطفال أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بينهم امرأة ضمن منطقة البلديات.