مسلح يقود "لكزس" يجهز على شاب في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل شاب بهجوم مسلح نفذه شخص كان يستقل عجلة من نوع "لكزس"، وذلك في منطقة خانقين قرب جسر الوند شمال شرقي ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الشاب الضحية يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل كاسبًا، وأن الحادثة وقعت بعد منتصف ليلة أمس.

واشار إلى أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الجريمة، ولم تُعرف حتى الآن دوافع الهجوم.

وأضاف المصدر الأمني، أن الشرطة باشرت بفتح تحقيق في الحادث، بهدف كشف ملابساته والوصول إلى الجاني.