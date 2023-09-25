مسلح يقتل "نور بي أم" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل البلوكر الملقب "نور بي ام" على يد مسلح في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن شخصا مسلحا يستقل دراجة نارية أقدم، ظهر اليوم، على قتل البلوكر الملقب (نور بي ام) مستخدما سلاح نوع مسدس ضمن حي الداودي في المنصور، مبينا ان ثلاث رصاصات استقرت في منطقة الرقبة والبطن.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا الى نقل جثة الضحية الى الطب العدلي.