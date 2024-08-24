مسلح يقتل شاباً وفتاة شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن شاباً وفتاة لقيا حتفهما بهجوم مسلح في شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصًا مسلحًا اقتحم أحد المنازل في مجمع موسى الكاظم ضمن قضاء التاجي شمال بغداد، حيث أطلق النار على شاب من مواليد 2000 وفتاة من مواليد 2002، مما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وأضاف المصدر أن المسلح، وهو من أقرباء الفتاة، لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن الحادثة تتعلق بعملية يشتبه بأنها تتعلق بغسل العار.