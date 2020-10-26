مسلح يقتل شاباً وجثة مجهولة الهوية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شاب اثر اطلاق النار عليه أمام منزله، في وقت عثرت قوة أمنية على جثة مجهولة الهوية في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً مجهولاً أطلق النار صباح اليوم، على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً أمام منزله في منطقة حي الجهاد غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما فر الجاني إلى جهة غير معلومة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لملاحقة القاتل"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وفي شرقي بغداد، حيث مدينة الصدر، أفاد المصدر، بأن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مقتول طعناً بسكين في حي طارق بمنطقة السدة بالمدينة".

وأوضح المصدر، أن "الجثة تعود الى رجل مجهول الهوية وبدت عليها اثار تعذيب"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث".

وتشهد العاصمة بغداد، حوادث جنائية من قتل واختطاف فيما يفلت المنفذون من العقاب، او يتوارون عن الأنظار دون التمكن من القاء القبض عليهم، وتندرج اغلب هذه الحوادث ضمن الثارات العشائرية.