مسلح يفتح النار على شقيقين عند عتبة منزله في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل شقيقين بنيران شخص مسلح بسبب خلافات عائلية في حي الحجاج وسط المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الشخص المسلح كان داخل منزله عندما طرق الشقيقان بابه، فخرج إليهما وأطلق النار عليهما، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأضاف أن قوة من الشرطة طوقت موقع الحادث، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقًا في الجريمة، فيما يجري العمل على اعتقال المنفذ.

وأشار المصدر إلى أن المسلح كان قد توعد الشقيقين سابقاً، مؤكداً أنه سيطلق النار عليهما في حال وصولهما إلى منزله، وهو ما نفذه فور طرقهما للباب.