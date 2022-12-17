مسلح يردي مدنياً والأمن يطيح به في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل مدني بنيران مسلح في مدينة الشعلة شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يستقل دراجة نارية فتح نيران من سلاحه نوع مسدس باتجاه مدني اثناء مروره ضمن مدينة الشعلة ما أسفر عن مقتله في الحال".

واوضح ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من القبض على القاتل ونقله إلى احد المراكز لغرض التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث".

وفي بغداد ايضاً، اندلع حادث حريق داخل افران معجنات (طابق ثاني) في مدينة الصدر/ شارع الداخل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم السيطرة على الحادث بدون خسائر بشرية فقط مادية"، مبينا ان "سبب الحادث يحدد من قبل الادلة الجنائية".