مسلح متنكر بزي النساء يسطو على منزل ويسرق منه 250 الف دولار ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بأن مسلحاً متنكراً بزي النساء سطا على منزل شرقي العاصمة بغداد وسرق منه 250 الف دولار امريكي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا يرتدي الزي النسوي يحمل سلاحاً أبيض (سكين) أقدم على اقتحام منزل، وانهال بالضرب على امرأتين وقام بتكبيلهما داخل ذلك المنزل الكائن في حي المعلمين التابع لمنطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأوضح، أن المسلح سرق مبلغا ماليا قدره 250 الف دولار امريكي ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة

وتابع المصدر، القول إن قوة امنية وصلت مكان الحادث وتجري متابعة كاميرات المراقبة لإلقاء القبض على المطلوب.