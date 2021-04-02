مسلحو قبيلة يجتاحون أحد أقضية ذي قار خلال نزاع عشائري "طاحن"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، بوقوع نزاع عشائري طاحن، يوم الجمعة، في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا وقع بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي عتاب والعبودي واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وأضاف أن "مسلحي عشيرة عتاب اجتاحوا قضاء النصر بحثاً عن أفراد من عشيرة العبودة".

وبين المصدر، أن "النزاع مستمر حتى الآن، وجرح فيه شخصان أحدهما بحالة خطرة "، موضحا ان "أسباب النزاع قديمة تعود إلى الخلافة على مركبة (سيارة)".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية لم تستطع التدخل، بسبب شدة استخدام الرصاص في النزاع العشائري".