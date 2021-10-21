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مسلحو داعش يهاجمون قرية في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T19:32:46+0000
مسلحو داعش يهاجمون قرية في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار غربي العراق، يوم الخميس، بأن عددا من مسلحي داعش هاجموا قرية نائية في المحافظة قبل أن يفروا هاربين باتجاه الصحراء.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من عناصر تنظيم داعش، هاجموا قرية الدراعمة التابعة لقضاء الرطبة أقصى غرب الانبار".

وأضاف أن "تم الاشتباك معهم من قبل عدد من عناصر الجيش، ثم فرّ مسلحو التنظيم باتجاه الصحراء".

من جانبه، قال قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام في بيان مقتضب إن "داعش شن تعرضا على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة، تصدت له قطعاتنا ببسالة واردت احد المهاجمين قتيلا بدون اي خسائر".

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