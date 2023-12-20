مسلحو "داعش" يهاجمون شمال بغداد ويقتلون عنصر أمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن مسلحين من تنظيم "داعش" تعرضوا على أحد أبراج القوات الامنية ضمن قضاء المالح في الطارمية شمال بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية ردت على مصدر الإطلاق، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل احد المنتسبين.

وأشار المصدر، إلى أن قوة امنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المنفذين.

من جانبها قالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تزف شهيد اللواء 12 مصطفى حسون القريشي، إثر تعرض إرهابي في قاطع عمليات الطارمية".